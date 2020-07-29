Украинка Ястремская ответила на вопрос о романе с тренером

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что у нее никогда не было романов с людьми из своей команды, но ей весело проводить время с тренером Сашей Бажином.

"Я к своей работе и своей команде отношусь очень серьезно. У меня никогда не было никаких романов, никаких симпатий к людям, которые в моей команде. Поэтому Саша Бажин – очень хороший мужчина, очень хороший тренер, но у нас только рабочие отношения. И какие бы не были видео в Instagram, как бы мы не проводили время, где бы нас не видели, это все неважно. Можно проводить время с тренером весело. Это просто по фану", – рассказала теннисистка в интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, что ранее появились слухи о романе Ястремской и Бажина, на которые тренер ответил, пригрозив судом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна призналась, что часто получает голые фото от подписчиков.