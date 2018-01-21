Украинка возглавила мировой рейтинг по карате и восхитила фанатов невероятной красотой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга начнет новый сезон с первого места в мировом рейтинге Всемирной федерации каратэ (WFK) в весовой категории до 55 кг в кумитэ. Обновленный хит-парад опубликовала пресс-служба IFK.

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга

25-летняя спортсменка выиграла серюи турниров K1 PremierLeague 2017. После уверенных разгромных побед на этапе в немецких Халле и Лейпциге Анжелику записали в категорию самых перспективных каратисток мира.

Но больший восторг у фанатов вызывают не спортивные успехи одесситки, а ее потрясающая внешность. Фанаты восхищаются естественной красотой, отмечая что так и должны выглядеть украинки.

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Анжелика Терлюга Instagram

Как сообщал ранее "Обозреватель", титулованная чемпионка мира из Украины снялась в сногсшибательной фотосессии.