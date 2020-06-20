Украинка с 13-м размером груди, решившая драться в ММА, снялась в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 18:20, 20.06.2020

Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова, которая приняла решение продолжить карьеру в смешанных единоборствах (ММА), похвасталась фотографией в купальнике.

На снимке 32-летняя красотка позирует на пляже Пхукета в ультра-желтом наряде, подчеркивающем ее впечатляющие формы.

"Самый красивый наряд для девушки- это счастье! Носите его не снимая!" – подписала кадр девушка.

Instagram Милы Кузнецовой
Instagram Милы Кузнецовой

Как сообщал OBOZREVATEL, Кузнецова проведет свой дебютный бой по правилам смешанных единоборств в сентябре 2020 года в Таиланде.

Мила призналась, что приняла решение продолжить карьеру в ММА, посетив музей братьев Кличко.

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Спорт Раздевалка

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