Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова, которая приняла решение продолжить карьеру в смешанных единоборствах (ММА), похвасталась фотографией в купальнике.

На снимке 32-летняя красотка позирует на пляже Пхукета в ультра-желтом наряде, подчеркивающем ее впечатляющие формы.

"Самый красивый наряд для девушки- это счастье! Носите его не снимая!" – подписала кадр девушка.

Украинка с 13-м размером груди, решившая драться в ММА, снялась в купальнике Instagram Милы Кузнецовой

Украинка с 13-м размером груди, решившая драться в ММА, снялась в купальнике Instagram Милы Кузнецовой

Как сообщал OBOZREVATEL, Кузнецова проведет свой дебютный бой по правилам смешанных единоборств в сентябре 2020 года в Таиланде.

Мила призналась, что приняла решение продолжить карьеру в ММА, посетив музей братьев Кличко.