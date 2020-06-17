Украинка с 13-м размером груди решила драться в ММА из-за братьев Кличко

Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова призналась, что приняла решение продолжить карьеру в смешанных единоборствах (ММА) после посещения музея братьев Кличко.

Девушка заявила, что немного боится ударов по тому, чем ее щедро наделила природа, но азарт побеждает. За нее переживают родственники, но сама она готова стать спортсменкой и драться.

"Я пришла на один вечер вот сюда, в музей Кличко. Меня провели, все показали, рассказали, и я так загорелась заниматься боксом. У меня все хорошо. Спина не болит", – заявила Кузнецова в эфире ТСН.

Instagram Милы Кузнецовой

Instagram Милы Кузнецовой

Instagram Милы Кузнецовой

Как сообщал OBOZREVATEL, Кузнецова проведет свой дебютный бой по правилам смешанных единоборств в сентябре 2020 года в Таиланде.