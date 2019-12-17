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18 декабря • обновлено в 01:00
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Украинка с 13-м размером груди пообещала побить рекорд Усика

3.6т
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Украинская модель Plus Size Мила Кузнецова побывала в музее братьев Кличко и заявила, что намерена дебютировать в профессиональном боксе.

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Братство Кличко

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Братство Кличко

"Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и немного поработала по груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в профессиональном боксе", - цитирует Кузнецову "Братство Кличко".

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

"После отпуска приступлю к тренировкам и буду оформлять профессиональную боксерскую лицензию. Планирую следующей весной дебютировать. Знаю, что поединок Александра Усика в топ-10 самых рейтинговых трансляций на Youtube, которые смотрели украинцы. Уверена, что мой дебют побьет этот рекорд", - заявила девушка.

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Параметры Милы 126-86-116 см, рост 173 см. Украинка – обладательница 13-го размера груди.

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

Instagram Милы Кузнецовой

Новости
Известная фитнес-модель удивила голым фото с волосатой грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка, которая выиграла чемпионат мира по фитнесу и бодибилдингу в категории Вуменс физик, попала в неприятную ситуацию.

Неизвестные пользователи в сети опубликовали видео, на котором она раздевается и ласкает себя перед веб-камерой.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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