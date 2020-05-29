Украинка Магучих поразила поклонников новым внешним видом

Михаил Морозов Раздевалка 17:57, 29.05.2020 Обновлено: 18:26, 29.05.2020

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, шокировала поклонников, опубликовав у себя в Instagram фотографии в новом образе.

"Привет! Как вам мой вчерашний лук?" – спросила у подписчиков спортсменка.

Ярослава Магучих
@rosya_dp
Ярослава Магучих
@rosya_dp
Ярослава Магучих
@rosya_dp

Кардинальное изменение имиджа пришлось по душе большинству фанатов Магучих, которые отметили ее пронзительный взгляд и открытость к экспериментам. Однако некоторые пользователи не были готовы к таким решительным переменам.

"Это ужасно, ставлю 2/10. Но твоя натуральная красота без подобных изменений заслуживает наивысшей оценки", "Без этого было лучше", "Сорян".

Напомним, что Магучих является победительницей юношеских Олимпийских игр-2018 и серебряной призеркой чемпионата мира-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя украинская легкоатлетка Карина Вегнер, которая специализируется на прыжках с шестом, обладает невероятно привлекательной внешностью.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Телеведущему Пояркову вручили обвинение в угрозах Зеленскому. Документ

Договорился. Басурина избили свои же

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

"Дадим им жару!" За что погиб генерал Кульчицкий, который мог изменить ход войны на Донбассе

В Киеве инвесторы "Аркады" устроили протест из-за недостроенных домов: в чем суть конфликта