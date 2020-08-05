Украинка Левченко рассказала, что ее преследует неизвестный

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко вспомнила о крайне неприятном инциденте с избиением и попыткой изнасилования пассажирки в поезде Мариуполь-Киев у себя в Instagram.

"Вот такие последствия переносит женщина, которая пострадала от рук извращенца-насильника. И это не темный переулок или другое неприятное место. Это поезд с пассажирами и проводниками", – написала спортсменка у себя в сторис, прикрепив фотографию пострадавшей.

Юлия Левченко рассказала об опасности, о которой мы можем не догадываться Instagram Юлии Левченко

Левченко заявила, что подняла эту тему не из-за ее популярности в СМИ и обществе, а из-за того, что ее уже несколько лет преследует неизвестный мужчина.

"Я поделилась историей женщины не потому, что она сейчас хайповая, а потому, что такие ситуации могут быть очень рядом с каждой и с каждым. Мой пример: за мной уже несколько лет следует мужчина на каждые соревнования. И это явное преследование", – рассказала она.

Юлия Левченко рассказала об опасности, о которой мы можем не догадываться Instagram Юлии Левченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левченко показала себя в купальнике и указала на странность.