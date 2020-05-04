Украинка Билодид приняла участие в "магической" фотосессии

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид – самая молодая двукратная чемпионка мира в этом виде спорта – поделилась фотографиями в стильном прикиде.

У себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые были высоко оценены ее поклонниками. Все отмечают красоту и чувство стиля Билодид, а известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко назвала Дарью "магической".

"Подружка, это на тебя карантин так хорошо влияет?", "Чувственно и стильно, мне нравится", "Милая, нежная, волшебная", "Магическая", "Самая красивая спортсменка Украины", "Взгляд хищницы".

OBOZREVATEL предлагает вам оценить эти и другие снимки дзюдоистки из Instagram.

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед приворожила фанатов пикантной позой и стройными ножками.