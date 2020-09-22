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Украинка Бех-Романчук покорила подписчиков снимками обнаженной спины

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,3 т.
Марина Бех-Романчук показала поклонникам место, в которое хочет возвращаться снова и снова

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, порадовала подписчиков снимками, на которых она наслаждается купанием в одном из водоемов.

"Это место очаровывает своей невероятной красотой. Вокруг настолько красиво, что я хочу возвращаться сюда снова и снова", – подписала спортсменка фотографии, опубликованные на своей странице в Instagram.

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Марина Бех-Романчук искупалась в водоеме

Кадры, на которых Бех-Романчук позирует в купальнике, повернувшись спиной к камере, вызвали восторг у поклонников легкоатлетки. Они засыпали ее комплиментами, а один из пользователей даже назвал эти снимки лучшими среди всех, что когда-либо появлялись на ее странице в социальной сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бех-Романчук поделилась с подписчиками соблазнительными фотографиями в белье.

Марина Бех-Романчук
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