Украинка Бех-Романчук покорила подписчиков снимками обнаженной спины

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, порадовала подписчиков снимками, на которых она наслаждается купанием в одном из водоемов.

"Это место очаровывает своей невероятной красотой. Вокруг настолько красиво, что я хочу возвращаться сюда снова и снова", – подписала спортсменка фотографии, опубликованные на своей странице в Instagram.

Кадры, на которых Бех-Романчук позирует в купальнике, повернувшись спиной к камере, вызвали восторг у поклонников легкоатлетки. Они засыпали ее комплиментами, а один из пользователей даже назвал эти снимки лучшими среди всех, что когда-либо появлялись на ее странице в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бех-Романчук поделилась с подписчиками соблазнительными фотографиями в белье.