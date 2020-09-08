Украинка Бех-Романчук похвасталась "огненными" фото в белье

Марина Бех-Романчук порадовала поклонников фотографиями в красном белье. pajournal.com.ua
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, порадовала подписчиков новыми соблазнительными фотографиями.
"Лето плавно перетекло в осень, но в моей душе все еще лето", – подписала спортсменка серию снимков, на которых она позирует в красном белье.
Марина Бех-Романчук в красном белье Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук показала себя в красном белье Instagram Марины Бех-Романчук
Многочисленные подписчики Бех-Романчук восхитились фигурой украинки, назвали фото огненными и попросили ее и дальше публиковать фотографии в бикини.
Комментарии под снимками Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук
Восторженные комментарии поклонников Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наша соотечественница снялась топлес и поблагодарила мужа.
Кроме того, Бех-Романчук поделилась с поклонниками снимками с летнего отдыха в турецком Белеке.
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