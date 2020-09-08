Украинка Бех-Романчук похвасталась "огненными" фото в белье

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, порадовала подписчиков новыми соблазнительными фотографиями.

"Лето плавно перетекло в осень, но в моей душе все еще лето", – подписала спортсменка серию снимков, на которых она позирует в красном белье.

Марина Бех-Романчук в красном белье Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук показала себя в красном белье Instagram Марины Бех-Романчук

Многочисленные подписчики Бех-Романчук восхитились фигурой украинки, назвали фото огненными и попросили ее и дальше публиковать фотографии в бикини.

Комментарии под снимками Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Восторженные комментарии поклонников Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наша соотечественница снялась топлес и поблагодарила мужа.

Кроме того, Бех-Романчук поделилась с поклонниками снимками с летнего отдыха в турецком Белеке.

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