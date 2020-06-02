Украинка Бех-Романчук поделилась соблазнительным снимком в купальнике

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, побаловала подписчиков горячей фотографией в купальнике.

Наша спортсменка рассказала, что провела "очень крутые" выходные в любимом Буковеле и с нетерпением ждет зимы, когда сможет вернуться на курорт и покататься на лыжах.

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Подписчики не скрывают своего восхищения телом спортсменки и предлагают ей задуматься над карьерой модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка поразила потрясающей фигурой в бикини, разместив снимок с отпуска в турецком Белеке.

До этого прославленная украинская спортсменка опубликовала фотографию с пляжа, акцент в которой сделан на рельефный пресс украинки.

21 апреля четырехкратная чемпионка Украины по легкой атлетике показала свой отдых в Буковеле обжигающим постельным фото.

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