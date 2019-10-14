Главная Новости
14 октября • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Угрожал убийством: в России избили чемпионку мира по боксу

2.5т Читать материал на украинском

В России избили призерку Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира и трехкратную чемпионку Европы по боксу Софью Очигаву. 32-летнюю известную спортсменку избил сосед.

Софья Очигава

Софья Очигава

соцсети

Все произошло несколько дней назад. София возвращалась домой, когда на лестничной клетке на нее напал сосед с ножом — некто Вадим Таций. Он избил ее и угрожал убийством, усмирить мужчину смогли только приехавшие полицейские.

Новости
"Сломали нос": Путин признался, что его избили в боксе

На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Известно, что травмы спортсменки были классифицированы как легкий вред здоровью, сообщает kp.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боксер попал в полицию по обвинению в домашнем насилии - спортсмен избил собственную жену.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
5
Смешно
0
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Страшненькая она сильно сразу видно руцкая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Одичали твари! Кацaп - животное!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel