Угрожал убийством: в России избили чемпионку мира по боксу

В России избили призерку Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира и трехкратную чемпионку Европы по боксу Софью Очигаву. 32-летнюю известную спортсменку избил сосед.

Софья Очигава соцсети

Все произошло несколько дней назад. София возвращалась домой, когда на лестничной клетке на нее напал сосед с ножом — некто Вадим Таций. Он избил ее и угрожал убийством, усмирить мужчину смогли только приехавшие полицейские.

На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Известно, что травмы спортсменки были классифицированы как легкий вред здоровью, сообщает kp.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боксер попал в полицию по обвинению в домашнем насилии - спортсмен избил собственную жену.

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