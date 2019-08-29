"Удивительная Даша!" Украинская чемпионка Белодед привела в восторг росСМИ

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед восхитила российских журналистов не только своим грандиозным выступлением на ЧМ-2019 в Токио, но и красотой.

Издание Чемпионат.com посвятило нашей соотечественнице материал, где собрало яркие фото спортсменки. Автор материала "Удивительная Даша! Она слишком красива для чемпионки мира по дзюдо" выразил уверенность в том, что Белодед в будущем смогла бы построить карьеру успешной модели.

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"Дарья мечтает о победе на Олимпиаде-2020. А еще после завершения спортивной карьеры хочет стать журналисткой. О карьере модели, как она сама признавалась, не задумывается – пока на первом плане только спорт. Но, может быть, Даша просто лукавит?" – пишет журналист издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо и самой молодой двукратной победительницей первенств планеты.

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