Убийство жены легенды российского хоккея: в деле возник неожиданный поворот

Младшего сына легендарного российского хоккеиста Максима Соколова Арсения, которого подозревают в убийстве матери, выпустили на свободу.

Спустя 72 часа после ареста 15-летнего подростка отпустили домой, не предъявив официальных обвинений. В пресс-службе областного Следкома аргументировали это поведением парня, положительными характеристиками и возрастом, передает Telegram-канал "Mash на мойке".

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При этом уточняется, что экспертизы по делу пока не готовы, однако Арсений Соколов все еще остается главным подозреваемым в убийстве матери Ирины Соколовой и попытке убийства старшего брата Максима в их доме в Новой Романовке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области была убита супруга вице-чемпиона мира по хоккею Максима Соколова Ирина. 45-летней женщине перерезали горло.

Кроме того, с тяжелыми ранениями в области груди и шеи был обнаружен 18-летний Максим Соколов-младший, который изначально считался подозреваемым в убийстве и попытке самоубийства.

Следственный комитет России 14 июня обнародовал видео с места убийства Ирины Соколовой.

15-летний сын Соколовых Арсений заявил, что его брат якобы готовил ритуальное убийство себя и всей семьи.

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