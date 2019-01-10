У Роналду серьезные проблемы из-за скандала с изнасилованием

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение анализа ДНК звездного футболиста Криштиану Роналду. Лидера сборной Португалии подозревают в изнасиловании модели Кэтрин Майорги в 2009 году.
Ордер был направлен в Италию, где на данный момент играет футболист в составе туринского "Ювентуса". Полученный ДНК игрока собираются сравнить с анализами, взятыми из платья, которое было на девушке в вечер изнасилования. Именно одежда является основным доказательством в обвинении. Если полученные результаты совпадут с ДНК на платье, у Роналду могут возникнуть серьезные неприятности, сообщает Wall Street Journal.
Криштиану Роналду
twitter.com/JuventusTV
Кэтрин Майорга и Криштиану Роналду
The Sun
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании в 2009 году американки Кэтрин Майорги.
По словам потерпевшей, все случилось после вечеринки, она подала заявление в суд, где указала, что инцидент произошел в гостиничном номере.
Девушка заявила, что секс был не природным способом, рассказав все интимные подробности происшествия.
Спортсмен нанял частного детектива, чтобы получить компрометирующую информацию, которая позволит разоблачить Майоргу.
Позже в СМИ появилась информация о том, что Роналду из-за этого инцидента выгнали из сборной Португалии.
Нападающий туринского "Ювентуса" заявил, что до сих пор переживает из-за обвинения в изнасиловании, но его совесть чиста и он верит в справедливость.
Британская модель Жасмин Леннард, которая встречалась с Криштиану, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед", назвала португальца "психом" и пригрозила раскрыть его "истинную натуру".