У Роналду серьезные проблемы из-за скандала с изнасилованием

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение анализа ДНК звездного футболиста Криштиану Роналду. Лидера сборной Португалии подозревают в изнасиловании модели Кэтрин Майорги в 2009 году.

Ордер был направлен в Италию, где на данный момент играет футболист в составе туринского "Ювентуса". Полученный ДНК игрока собираются сравнить с анализами, взятыми из платья, которое было на девушке в вечер изнасилования. Именно одежда является основным доказательством в обвинении. Если полученные результаты совпадут с ДНК на платье, у Роналду могут возникнуть серьезные неприятности, сообщает Wall Street Journal.

Криштиану Роналду twitter.com/JuventusTV

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