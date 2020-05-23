Главная Новости
24 мая • обновлено в 02:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

У известной бразильской фитнес-модели оказался пенис

1.5т
Читать материал на украинском

Популярная бразильская фитнес-модель Вероника Болина шокировала своих поклонников, начав сниматься в порно с трансексуалами.

Как оказалось, фитоняшка является не на 100% девушкой и оставила себе после операции по смене пола мужское наследие.

Вероника Болина

Вероника Болина

@vevebolina

Вероника Болина

Вероника Болина

@vevebolina

Вероника Болина

Вероника Болина

@vevebolina

Вероника Болина

Вероника Болина

@vevebolina

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище Руки-базуки из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, отметился диким поступком.

Во время прямого эфира в своем аккаунте одной из социальных сетей российский фрик достал свой половой орган и начал измерять его рулеткой.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
культуризм и бодибилдинг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Hard Legion
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку