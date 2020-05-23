У известной бразильской фитнес-модели оказался пенис

Популярная бразильская фитнес-модель Вероника Болина шокировала своих поклонников, начав сниматься в порно с трансексуалами.

Как оказалось, фитоняшка является не на 100% девушкой и оставила себе после операции по смене пола мужское наследие.

Вероника Болина @vevebolina

Вероника Болина @vevebolina

Вероника Болина @vevebolina

Вероника Болина @vevebolina

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Вероника Болина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище Руки-базуки из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, отметился диким поступком.

Во время прямого эфира в своем аккаунте одной из социальных сетей российский фрик достал свой половой орган и начал измерять его рулеткой.

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