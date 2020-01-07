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8 января • обновлено в 00:13
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Секс-видео лишило карьеры известного тренера

3.3т
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Главный тренер испанской "Малаги" Виктор Санчес дель Амо отстранен от должности после того, как в социальных сетях повилось его интимное видео.

На записи Виктор стоит в трусах и футболке андалусийского клуба, а затем снимает нижнее белье, чтобы показать пенис.

В Twitter сохранилось видео без цензуры, но оно предназначается строго для лиц, достигших 18 лет.

"Я стал жертвой преступления против частной жизни с преследованием и вымогательством. Дело уже разбирает полиция, я следую инструкциям следователей. В то же время спешу проинформировать, что распространение видеоролика также считается преступления. Благодарю за понимание и поддержку", – написал бывший наставник мадридского "Реала" у себя в Twitter.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания Малага
Тег
ФК Малага
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