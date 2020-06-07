У двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Кастер Семени и ее жены Виолет Рассебоя, с которой она в браке с 2017 года, родилась дочка, сообщает Daily Sun.

Южноафриканская бегунья уже выложила несколько фото детской одежды и кроссовок, а также опубликовала открытку с изображением одежды для новорожденного и надписью baby.

Кастер Семеня @castersemenya800m

Супруга Семени Виолет Рассебоя в соцсетях называет себя мамой Оры, что может говорить о имени дочки.

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя @castersemenya800m

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя @castersemenya800m

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя @castersemenya800m

Кастер Семеня @castersemenya800m

Кастер Семеня @castersemenya800m

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кастер не допустили на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике. Причиной стал зашкаливающий уровень мужского гормона в организме атлетки.