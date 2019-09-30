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2 октября • обновлено в 19:23
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"Ты очень сексуальная": теннисный судья приставал к девочке, подающей мячи, во время игры

5.1т Читать материал на украинском

На теннисном турнире АТР серии Челленджер во Флоренции итальянский судья Джанлука Москарелла отметился неоднозначными высказываниями в матче между Педро Соузой и Энрико Далла Валле.

В частности, арбитр недопустимым образом общался с девочкой, которая подавала мячи. Он сказал ей, что она "фантастическая" и "очень сексуальная".

Джанлука Москарелла

Джанлука Москарелла

tomas-berdych.net

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В этой же встрече Москарелла после первого сета решил подбодрить португальского теннисиста во время паузы между сетами. "Давай, соберись. Кажется, ты слишком много думаешь. Прошу, настройся. Игра должна была закончиться со счетом 6:1, 6:1. У тебя была куча брейк-пойнтов".

В итоге Соуза обыграл соперника со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая француженка разделась на корте и изменила правила тенниса.

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Место
Италия Флоренция
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