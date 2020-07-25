Цыганков снялся со своей невестой в купальнике

Максим Иншаков Раздевалка 19:37, 25.07.2020

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков короткий отпуск проводит в Турции. В Instagram футболист сборной Украины похвасталась совместным снимком со своей девушкой.

В кадре Виктор и Романа позируют на одном из пляжей на фоне моря.

Виктор Цыганков и Романа
Instagram Виктора Цыганкова

Отметим, что Цыганков никогда не отмечал Роману на фотографиях и не подписан на ее страничку. Первое совместное фото появилось более год назад.

Невеста форварда, как и Виктор, из Винницы. Сейчас живет и учится в Кентском государственном университете, штат Огайо (США).

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Спорт Раздевалка

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