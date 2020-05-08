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8 мая • обновлено в 13:25
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Целилась в голову: жена угрожала знаменитому американскому футболисту Эрлу Томасу

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Жена американского игрока Национальной футбольной лиги США (НФЛ) Эрла Томаса, который стал победителем Супербола-2013, Нина едва не застрелила своего мужа, уличив его в измене.

Как сообщает издание The Guardian, она отследила местоположение спортсмена и приехала на съемную квартиру в городе Остин, штат Техас. Там она застала Эрла и его брата Сэта в постели с двумя девушками. Нина призналась, что целилась в голову мужа, но хотела только напугать его. В показаниях полиции написано, что она извлекла из пистолета магазин, но не знала, что в нем оставался один патрон.

Нина и Эрл Томас

Нина и Эрл Томас

KXAN.com

Направив оружие на мужа, Нина ударила его свободной рукой по лицу, после чего он сумел отобрать у нее пистолет и попросил любовницу позвонить в полицию. Футболист не был арестован, а его жену выпустили под залог.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский футболист Рокуан Смит нарушил карантин, устроив вечеринку с известной порноактрисой.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
НФЛ американский футбол
Место
США Остин
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