"Трогали за промежность": нападающий "Эвертона" Мойзе Кин на карантине устроил вечеринку с моделями

Максим Богданов Раздевалка 17:37, 26.04.2020 Обновлено: 18:10, 26.04.2020

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" Мойзе Кин устроил вечеринку с моделями во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sun.

Мойзе Кин
The Sun.

По информации издания, 20-летний футболист пригласил друзей и моделей в собственную квартиру. Гости выкладывали фотографии с вечеринки в Snapchat с подписью "Очищаемся от карантина". На снимках модели танцуют и трогают за промежности находящихся рядом мужчин. Источник заявил, что "вечеринка была дикой и продолжалась до самого утра".

Snapchat

"Эвертон" в комментарии Sky Sports осудил поведение Кина. В клубе подчеркнули, что каждому важно соблюдать все рекомендации правительства, в том числе правила поведения дома и за его пределами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил вечеринку с двумя проститутками.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Чернобыльская трагедия: точная дата взрыва и топ-5 фактов, которые скрывал СССР

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

Стал как овощ из-за ошибок врача? СМИ назвали причину предсмертного состояния Ким Чен Ына

Жители Львовщины на коленях встречали погибшего на Донбассе героя: душераздирающее видео