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26 апреля • обновлено в 17:54
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"Трогали за промежность": нападающий "Эвертона" Мойзе Кин на карантине устроил вечеринку с моделями

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Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" Мойзе Кин устроил вечеринку с моделями во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sun.

Мойзе Кин

Мойзе Кин

The Sun.

По информации издания, 20-летний футболист пригласил друзей и моделей в собственную квартиру. Гости выкладывали фотографии с вечеринки в Snapchat с подписью "Очищаемся от карантина". На снимках модели танцуют и трогают за промежности находящихся рядом мужчин. Источник заявил, что "вечеринка была дикой и продолжалась до самого утра".

"Трогали за промежность": футболист на карантине устроил "дикую вечеринку" с моделями

Snapchat

"Эвертон" в комментарии Sky Sports осудил поведение Кина. В клубе подчеркнули, что каждому важно соблюдать все рекомендации правительства, в том числе правила поведения дома и за его пределами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил вечеринку с двумя проститутками.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Чемпионат Англии
Место
Англия
Тег
ФК Эвертон
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