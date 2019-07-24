Трижды за два дня: Кличко срочно собрался в США из-за избиения Панеттьери

Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко Брайан Хикерсон подозревается в том, что трижды за два дня избил свою возлюбленную.

Такими данными располагает издание RadarOnline.com. Сообщается, что именно этот факт вынудил родственников и близких Хайден Панеттьери призвать ее расстаться со скандальным актером.

Кроме того, стало известно, что Владимир Кличко в начале мае связался с Панеттьери сразу после того, как информация о ее избиении стала известной. Легендарный украинский боксер намерен в ближайшее время посетить США, дабы убедиться, что с матерью его ребенка все в порядке.

Напомним, что Панеттьери в последний раз виделась с дочерью в феврале нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко впал в ярость после того, как узнал о насилии над своей бывшей возлюбленной.

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