Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Трижды за два дня: Кличко срочно собрался в США из-за избиения Панеттьери

5.2т Читать материал на украинском

Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко Брайан Хикерсон подозревается в том, что трижды за два дня избил свою возлюбленную.

Такими данными располагает издание RadarOnline.com. Сообщается, что именно этот факт вынудил родственников и близких Хайден Панеттьери призвать ее расстаться со скандальным актером.

Новости
Живет в Украине: СМИ раскрыли правду об экс-невесте Кличко

Трижды за два дня: Кличко срочно собрался в США из-за избиения Панеттьери

Кроме того, стало известно, что Владимир Кличко в начале мае связался с Панеттьери сразу после того, как информация о ее избиении стала известной. Легендарный украинский боксер намерен в ближайшее время посетить США, дабы убедиться, что с матерью его ребенка все в порядке.

Напомним, что Панеттьери в последний раз виделась с дочерью в феврале нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко впал в ярость после того, как узнал о насилии над своей бывшей возлюбленной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир Кличко Хайден Панеттьери
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel