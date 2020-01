Американская звезда фильмов для взрослых ливанского происхождения Миа Халифа опубликовала фотографию в футболке сборной России.

"Третья мировая война – в трендах Twtter. США находится в конфликте с Ираном. Иран – союзник России. Я - на всякий случай", - подписал Миа снимок.

*#WWIII trending on twitter*

*US is in contention with Iran....*

*Iran is an ally of Russia....*

Me, just in case: pic.twitter.com/eOyzOPDXhl