''По размеру пениса'': тренер-женщина рассказала, как работает в мужской раздевалке

Имке Вюббенхорст, главный тренер футбольного клуба "Клоппенбурга", играющего в пятом по силе дивизионе Германии, емко ответила на вопрос о гендерных различиях в футболе.

30-летняя Вюббенхорст является первой женщиной-тренером мужской команды, выступающей в топ-5 дивизионах немецкого футбола. Когда журналист поинтересовался у Имке, одеваются ли игроки до ее прихода в раздевалку, тренерша с сарказмом ответила, что нет.

"Конечно, нет. Я профессионал. Выбираю состав по размеру пениса", – заявила Вюббенхорст в интервью As.com.

Имке Вюббенхорст fussball.de

Имке Вюббенхорст fussball.de

Имке Вюббенхорст fussball.de

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