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/Раздевалка

''По размеру пениса'': тренер-женщина рассказала, как работает в мужской раздевалке

3.7тЧитать материал на украинском

Имке Вюббенхорст, главный тренер футбольного клуба "Клоппенбурга", играющего в пятом по силе дивизионе Германии, емко ответила на вопрос о гендерных различиях в футболе.

30-летняя Вюббенхорст является первой женщиной-тренером мужской команды, выступающей в топ-5 дивизионах немецкого футбола. Когда журналист поинтересовался у Имке, одеваются ли игроки до ее прихода в раздевалку, тренерша с сарказмом ответила, что нет.

"Конечно, нет. Я профессионал. Выбираю состав по размеру пениса", – заявила Вюббенхорст в интервью As.com.

Имке Вюббенхорст

Имке Вюббенхорст

fussball.de

Имке Вюббенхорст

Имке Вюббенхорст

fussball.de

Имке Вюббенхорст

Имке Вюббенхорст

fussball.de

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Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Страшно себе представить, что бы написал обоз случись это в России))))))))))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Захаров Дмитрий,а ты представь себе,вы же какцапы любите придумывать,того чего на самом деле не было.
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Он Алекс
Он Алекс
Захаров Дмитрий, шутишь? Такое на России))) там жыриновский в бане с малолетними ребятами и кадыров всех арбитров с тренерами на бутылку садит .. шо то ты попутало
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