Владелец самого успешного и знаменитого клуба Румынии "Стяуа" Бухарест заявил, что неудачи его клуба в трех последних матчах подряд связаны с избытком секса.

"Стяуа" Бухарест

"Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами, поэтому в последнее время они не так хорошо играют в футбол. Посмотрите на Дана Петреску. Игроки его "Клужа" занимаются сексом раз в неделю. Они видятся с женщинами раз в неделю", – цитирует функционера ESPN.

Новости Названы самые популярные футболисты в порно

Как сообщал OBOZREVATEL, британские болельщики назвали футболистов, о которых чаще всего думают во время секса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался на втором месте.

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