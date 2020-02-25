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25 февраля • обновлено в 21:09
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Неудачи "Стяуа" объяснили избытком секса

1.3т
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Владелец самого успешного и знаменитого клуба Румынии "Стяуа" Бухарест заявил, что неудачи его клуба в трех последних матчах подряд связаны с избытком секса.

"Стяуа" Бухарест

"Стяуа" Бухарест

"Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами, поэтому в последнее время они не так хорошо играют в футбол. Посмотрите на Дана Петреску. Игроки его "Клужа" занимаются сексом раз в неделю. Они видятся с женщинами раз в неделю", – цитирует функционера ESPN.

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Как сообщал OBOZREVATEL, британские болельщики назвали футболистов, о которых чаще всего думают во время секса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался на втором месте.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Румыния Бухарест
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Рейнджерс
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Уотсон
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Мария
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Потапова
Победа Татьяны
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Джокович
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