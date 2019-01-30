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Порвала пятую точку: трехкратная чемпионка мира шокировала врачей невиданной травмой

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Российская велогонщица, серебряный призер Олимпиады-2016 и трехкратная чемпионка мира Дарья Шмелева порвала ягодичную мышцу на одной из тренировок.

"Когда стало понятно, что у меня травма ягодичной мышцы, многие врачи, глядя на снимки, были в шоке – они никогда ничего подобного не видели. Говорили: "Теперь мы знаем, как выглядит фраза "порвать попу", – поделилась воспоминаниями спортсменка в интервью КП.

Дарья Шмелева

Дарья Шмелева

Instagram

Сперва 25-летняя москвичка испытывала лишь дискомфорт в нижней части тела.

"Мы делали работу вгору, ускорения в парах. На следующий день чувствую – болит низ правой ягодицы, там, где она переходит в заднюю поверхность бедра. Ну, думаю, растяжение пройдет само. Тренеру не стала говорить. Появился синяк, боль стала сильной, некоторые движения делать было очень некомфортно. Рассказала тренеру, начали думать, что это может быть, ходить по специалистам. Версии были разные – и защемление нерва в спине, и сильное растяжение, и что-то еще. МРТ четко показал разрыв мышцы. Каждый день терплю, молчу и работаю. Разрыв мышцы может заживать год, уже привыкла, наверное", – заявила Дарья.

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Дарья Шмелева

Дарья Шмелева

Instagram

Дарья Шмелева

Дарья Шмелева

Instagram

Дарья Шмелева

Дарья Шмелева

Instagram

Дарья Шмелева

Дарья Шмелева

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира, превзойдя Шмелеву.

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велоспорт
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