Тоттенхэм - Ливерпуль: сексуальная битва жен и подруг футболистов

В финальном матче Лиги чемпионов сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль"

Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в субботу, 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне решающего противостояние самого престижного клубного футбольного турнира Европы в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Сравнение вторых половинок игроков лидеров АПЛ - не стало исключением.

Вашему вниманию предлагается "команда" из жен и девушек футболистов "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Кто победил? Решать вам.

"Ливерпуль"

Наталия Бекер - жена Алиссона Беккера

Наталия Бекер - жена Алиссона Беккера

Наталия Бекер - жена Алиссона Беккера

Райк Нойджедет - подруга Вирджила ван Дейка

Райк Нойджедет - подруга Вирджила ван Дейка

Ларисса Матип - жена Жоэля Матипа

Ларисса Матип - жена Жоэля Матипа

Ларисса Матип - жена Жоэля Матипа

Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино

Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино

Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино

Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино

Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена

"Тоттенхэм"

Марине Льорис - жена Уго Льориса

Марине Льорис - жена Уго Льориса

Рэйчел Райндерс - девушка Винсента Янссена

Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли

Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли

Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли

Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли

Шани ван Мигхем - вторая половинка Тоби Алдервейрелда.

Шани ван Мигхем - вторая половинка Тоби Алдервейрелда.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" будет судить скандальный арбитр, который вошел в историю турнира и стал объектом грандиозной критики.

Кроме того. стало известно, по какому каналу покажут матч в Украине.

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