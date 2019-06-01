Тоттенхэм - Ливерпуль: сексуальная битва жен и подруг футболистов

В финальном матче Лиги чемпионов сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль"
Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в субботу, 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Накануне решающего противостояние самого престижного клубного футбольного турнира Европы в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Сравнение вторых половинок игроков лидеров АПЛ - не стало исключением.
Вашему вниманию предлагается "команда" из жен и девушек футболистов "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Кто победил? Решать вам.
"Ливерпуль"
Наталия Бекер - жена Алиссона Беккера
Наталия Бекер - жена Алиссона Беккера
Наталия Бекер - жена Алиссона Беккера
Райк Нойджедет - подруга Вирджила ван Дейка
Райк Нойджедет - подруга Вирджила ван Дейка
Ларисса Матип - жена Жоэля Матипа
Ларисса Матип - жена Жоэля Матипа
Ларисса Матип - жена Жоэля Матипа
Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино
Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино
Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино
Ларисса Перейра - вторая половинка Роберто Фирмино
Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
Перри Эдвардс - подруга Алекса Окслейда-Чемберлена
"Тоттенхэм"
Марине Льорис - жена Уго Льориса
Марине Льорис - жена Уго Льориса
Рэйчел Райндерс - девушка Винсента Янссена
Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли
Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли
Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли
Меган Бартон-Хансон - спутница Деле Алли
Шани ван Мигхем - вторая половинка Тоби Алдервейрелда.
Шани ван Мигхем - вторая половинка Тоби Алдервейрелда.
Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" будет судить скандальный арбитр, который вошел в историю турнира и стал объектом грандиозной критики.
Кроме того. стало известно, по какому каналу покажут матч в Украине.
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