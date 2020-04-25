Толстый кот попытался сорвать матч чемпионата Беларуси по футболу

Курьезный случай произошел в чемпионате Беларуси по футболу - единственном футбольном турниру в Европе, не приостановленном из-за пандемии коронавируса.

На 30-й минуте матча 6-го тура между "Смолевичами" и "Динамо" Минск (1:3) на поле попытался пробраться упитанный кот. На 30-й минуте животное вышло на поле, но болбой унес его за пределы игровой зоны.

На 3-й минуте второго тайма кот вернулся, улегся на бровке и стал следить за игрой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди получил дисквалификацию и штраф за неспортивное поведение во время выездного матча пятого тура чемпионата Беларуси против "Витебска".

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