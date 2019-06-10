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"Только с ним": Беленюк объяснил, зачем идет в Раду

1.2тЧитать материал на украинском

Знаменитый украинский борец Жан Беленюк, который вошел в список партии "Слуга народа", намерен заниматься в Верховной Раде развитием спорта.

По словам вице-чемпиона Олимпиады-2016, он верит в возможность перемен как в спортивной сфере, так и в стране в целом.

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"Моя прерогатива – развитие украинского спорта. Политики не боюсь. Понимаю, что будет сложно. Главная цель – это развитие спортивного движения, что наша нация была сильной, здоровой и показывала высокие результаты на международной арене. Другие партии я не рассматривал. Я голосовал за Владимира Зеленского, и вижу возможность к переменам только с ним", – сказал Беленюк в комментарии hromadske.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг появления Жана Беленюка в списке партии "Слуга народа" возник расистский скандал.

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Персона
Жан Беленюк
Тег
"Слуга Народа"
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