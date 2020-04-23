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24 апреля • обновлено в 00:48
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Стримершу Франсин Fran Во затравили на Overwatch Flash Ops из-за груди

3.3т
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На кибертурнире по DOTA2 Overwatch Flash Ops: Echo Showdown разгорелся секс-скандал.

Команда Test Team 1, состоящая из лучших стримеров Overwatch, нынешних и бывших игроков Overwatch League, победила , получив за первое место $ 10 тыс. Одним из членов команды была девушка Франсин Fran Во, которая и собрала этот чемпионский состав и взяла на себя все организаторские и управленческие обязанности.

Fran является одной из самых популярных девушек в Overwatch. На её Twitch-канал подписано 210 тыс. человек. Красотка, обладающая эффектной внешностью, на протяжении всего турнира получала оскорбления и негатив, даже после победы, только по причине того, что она девушка.

"Я буквально создала этот коллектив, сделала всю грязную работу, заняла первое место и до сих пор получаю обидные сообщения только из-за того, что у меня есть сиськи", — не выдержала в итоге Фран.

"Только из-за того, что у меня сис*ки": известную стримершу затравили на турнире

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Франсин Fran Во

Франсин Fran Во

@frana_ow

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская киберспортсменка Лючия Дита случайно разделась топлес во время показа очередной игры. Девушка забыла выключить камеру и продемонстрировала всем свою грудь.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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