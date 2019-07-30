Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Теннисистки-лесбиянки поразили интимным поступком после матча

3.3т Читать материал на украинском

Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Грет Миннен, которые в июле прошлого года совершили каминг-аут, поцеловались после матча на турнире в Карслруэ.

Теннисистки-лесбиянки поразили интимным поступком после матча

Встреча завершилась победой Ван Эйтванк со счетом 6:4, 1:6, 6:1. После окончания матча спортсменки обнялись у корта и поцеловали друг друга в губы.

Мнение пользователей социальных сетей по поводу случившегося разделилось. Часть посчитала поведение спортсменок неприемлемым.

"Они должны быть оштрафованы за пропаганду гомосексуализма", — заявил один из юзеров.

Другие, наоборот, отметили смелость бельгиек. "Они меняют мир подобными поступками", — написал пользователь. "Нам нужно больше таких смелых девушек при нынешнем политическом состоянии", — согласился другой.

Новости
Популярная фитнес-модель снялась в горячей лесби-фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница Олимпийских игр – 2018 американская хоккеистка Меган Дагган и трехкратная олимпийская чемпионка из Канады Джиллиан Эппс сыграли лесбийскую свадьбу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
4
Смешно
6
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
даеш ответ боксеров пидерастов...янисвитахвор..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel