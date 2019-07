Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Грет Миннен, которые в июле прошлого года совершили каминг-аут, поцеловались после матча на турнире в Карслруэ.

Встреча завершилась победой Ван Эйтванк со счетом 6:4, 1:6, 6:1. После окончания матча спортсменки обнялись у корта и поцеловали друг друга в губы.

Мнение пользователей социальных сетей по поводу случившегося разделилось. Часть посчитала поведение спортсменок неприемлемым.

"Они должны быть оштрафованы за пропаганду гомосексуализма", — заявил один из юзеров.

Другие, наоборот, отметили смелость бельгиек. "Они меняют мир подобными поступками", — написал пользователь. "Нам нужно больше таких смелых девушек при нынешнем политическом состоянии", — согласился другой.

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute ???????? #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq