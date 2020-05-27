"Тело богини": жена Роналду попала на обложку знаменитого журнала

Жена звездного футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку португальской версии известного журнала Women’s Health.

"Впервые оказалась на обложке португальского журнала, который имеет непосредственное отношение к моему стилю жизни", – подписала Джорджина фотографию обложки у себя в Instagram.

Джорджина Родригес @georginagio

Фанаты Родригес поздравили ее с этим достижением и засыпали ее комплиментами, написав, что она обладает "телом богини".

Напомним, что Криштиану и Джорджина начали отношения в 2016 году. Они познакомились в бутике Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас пара воспитывает общую дочь и трех детей Роналду от суррогатных матерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес произвела фурор в сети, похваставшись идеальными ягодицами.