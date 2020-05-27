"Тело богини": жена Роналду попала на обложку знаменитого журнала

Михаил Морозов Раздевалка 14:17, 27.05.2020

Жена звездного футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку португальской версии известного журнала Women’s Health.

"Впервые оказалась на обложке португальского журнала, который имеет непосредственное отношение к моему стилю жизни", – подписала Джорджина фотографию обложки у себя в Instagram.

Джорджина Родригес
@georginagio

Фанаты Родригес поздравили ее с этим достижением и засыпали ее комплиментами, написав, что она обладает "телом богини".

Напомним, что Криштиану и Джорджина начали отношения в 2016 году. Они познакомились в бутике Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас пара воспитывает общую дочь и трех детей Роналду от суррогатных матерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес произвела фурор в сети, похваставшись идеальными ягодицами.

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Спорт Раздевалка

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