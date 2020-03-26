Тайсон Фьюри показал, что надо делать с женой на карантине

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри использовал свою жену Пэрис в качестве снаряда для тренировки.

Британец у себя в Instagram выложил видео, на котором схватил блондинку, закинул ее на плечи, и несколько раз присел.

"День ног вместе с супругой. Еще один день на карантине", - подписал ролик боксер.

Ранее лидер сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка показал, как проводит свое время на карантине из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 февраля Фьюри победил Уайлдера в бою-реванше и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок знаменитых боксеров состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке техническим нокаутом.

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