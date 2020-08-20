Сын Зидана закрутил роман с бывшей девушкой игрока "Реала"

Михаил Морозов Раздевалка 01:20, 21.08.2020

Сына Зинедина Зидана Лука закрутил роман с экс-девушкой бывшего одноклубника по "Реалу" Марко Асенсио.

Как сообщает издание The Sun, этим летом Марина Мунтанер отдыхала вместе с семейством Зиданов на острове Ибица. Остается неизвестным, когда девушка рассталась с Асенсио и начала отношения с сыном легендарного футболиста.

Отметим, что Лука, который выступает на позиции голкипера, и был одним из конкурентов украинца Андрея Лунина на место второго вратаря "Реала", покинул мадридский клуб, поскольку у него закончился контракт с командой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на несколько снимков, опубликованных на странице Мунтанер в Instagram.

Марина Мунтанер в шляпе, сером платье и сапогах
Instagram Марины Мунтанер
Марина Мунтанер в платье в горошек
Instagram Марины Мунтанер
Марина Мунтанер в черной майке и джинсовых шортах
Instagram Марины Мунтанер
Марина Мунтанер в синем купальнике
Instagram Марины Мунтанер
Марина Мунтанер в белом купальнике
Instagram Марины Мунтанер
Марина Мунтанер в полосатом купальнике
Instagram Марины Мунтанер

Как сообщал OBOZREVATEL, звездного Златана Ибрагимовича заметили в ресторане со знаменитой итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой. Шведский футболист состоит в браке с Хелен Сегер на протяжении последних 18 лет.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Украине необходимо вернуть ядерный статус

В Украине хотят в десятки раз поднять штрафы за долги по коммуналке и забирать права: законопроект

Навальный впал в кому, его могли отравить: все подробности ЧП с оппозиционером

В Херсоне среди ночи клали асфальт к приезду Зеленского. Видео

Сколько зарабатывают и как живут белорусы и украинцы: аналитик развенчал миф