Сын Зидана закрутил роман с бывшей девушкой игрока "Реала"

Сына Зинедина Зидана Лука закрутил роман с экс-девушкой бывшего одноклубника по "Реалу" Марко Асенсио.

Как сообщает издание The Sun, этим летом Марина Мунтанер отдыхала вместе с семейством Зиданов на острове Ибица. Остается неизвестным, когда девушка рассталась с Асенсио и начала отношения с сыном легендарного футболиста.

Отметим, что Лука, который выступает на позиции голкипера, и был одним из конкурентов украинца Андрея Лунина на место второго вратаря "Реала", покинул мадридский клуб, поскольку у него закончился контракт с командой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на несколько снимков, опубликованных на странице Мунтанер в Instagram.

Марина Мунтанер в шляпе, сером платье и сапогах Instagram Марины Мунтанер

Марина Мунтанер в платье в горошек Instagram Марины Мунтанер

Марина Мунтанер в черной майке и джинсовых шортах Instagram Марины Мунтанер

Марина Мунтанер в синем купальнике Instagram Марины Мунтанер

Марина Мунтанер в белом купальнике Instagram Марины Мунтанер

Марина Мунтанер в полосатом купальнике Instagram Марины Мунтанер

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