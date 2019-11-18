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18 ноября • обновлено в 18:43
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Свитолина взбудоражила фанатов намеком о свадьбе

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина на своей странице в Instagram сделала пост, в котором, возможно, намекнула о грядущей свадьбе.

"Кашемировый свитер и тонны чайной романтики", – подписала свой снимок 25-летняя спортсменка. На фотографии Элина держит в руке чашку, а ее безымянный палец украшает золотое кольцо с драгоценными камнями.

Подписчики Свитолиной, которая недавно второй год подряд вышла в финал Итогового турнира WTA, тут же проявили смекалку и засыпали свою любимицу комментариями, пытаясь расшифровать смысл фото.

"Обручальное кольцо?", "Что означает кольцо?", "Помолвка?", "Где Гаэль?" – интересуются фанаты у шестой ракетки мира.

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Напомним, в начале 2019 года стало известно о романтических отношениях между Элиной и известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Влюбленных часто можно увидеть вместе, а летом пара даже посещала вместе Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о серьезных проблемах с коленом у Свитолиной, которой, возможно, потребуется операция.

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Автор
Юрий Трохимчук Юрий Трохимчук
Персона
Элина Свитолина
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