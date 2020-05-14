Свитолина выложила в Instagram свое соблазнительное видео

Максим Богданов Раздевалка 23:46, 14.05.2020 Обновлено: 00:37, 15.05.2020

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вызвала дикий восторг у подписчиков в Instagram выложив свой зажигательный танец.

Под динамическую музыку первая ракетка нашей страны соблазнительно крутит бедрами.

Отметим, что это не первое видео с танцем, которое постит Свитолина. Недавно Элина так оригинально поздравила всех с Международным днем танца, что клип даже прокомментировала известная телеведущая Леся Никитюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина попала в неприятную ситуацию на карантине. Во время одной из поездок первая ракетка нашей страны не вписалась в поворот и в дребезги разбила левое зеркало заднего вида.

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Спорт Раздевалка

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