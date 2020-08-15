Фото Свитолиной в купальнике вызвало недовольство в сети

Максим Иншаков Раздевалка 02:34, 16.08.2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вызвала бурное обсуждение в интернете, разместив свою фотографию с морского отдыха в Монако.

Лучшая теннисистка нашей страны в кадре прыгает с яхты в воду. Свитолина зацензурила свою пятую точку, нарвавшись на множество протестных комментариев.

Недовольные юзеры возмущаются несправедливостью и требуют показать им снимок без цензуры.

Элина Свитолина прыгает в море
Facebook Элины Свитолиной
Комментарии под фотографией Элины Свитолиной
Facebook Элины Свитолиной
Комментарии под фотографией Элины Свитолиной
Facebook Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина лето проводит в компании своего молодого человека Гаэля Монфиса. В совместном Instagram теннисисты похвастались отдыхом на французской Ривьере.

"С юга с любовью", – гласит подпись под фото, на котором запечатлены Свитолина в раздельном леопардовом купальнике и Монфис в шортах.

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Спорт Раздевалка

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