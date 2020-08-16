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Фото Свитолиной в купальнике вызвало недовольство в сети

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Элина Свитолина

Элина Свитолина похвасталась фотографией с отдыха. Instagram Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вызвала бурное обсуждение в интернете, разместив свою фотографию с морского отдыха в Монако.

Лучшая теннисистка нашей страны в кадре прыгает с яхты в воду. Свитолина зацензурила свою пятую точку, нарвавшись на множество протестных комментариев.

Недовольные юзеры возмущаются несправедливостью и требуют показать им снимок без цензуры.

Элина Свитолина прыгает в море

Элина Свитолина прыгает в море Facebook Элины Свитолиной

Комментарии под фотографией Элины Свитолиной

Комментарии под фотографией Элины Свитолиной Facebook Элины Свитолиной

Комментарии под фотографией Элины Свитолиной

Комментарии под фотографией Элины Свитолиной Facebook Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина лето проводит в компании своего молодого человека Гаэля Монфиса. В совместном Instagram теннисисты похвастались отдыхом на французской Ривьере.

"С юга с любовью", – гласит подпись под фото, на котором запечатлены Свитолина в раздельном леопардовом купальнике и Монфис в шортах.

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Элина Свитолина
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