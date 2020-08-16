Фото Свитолиной в купальнике вызвало недовольство в сети

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вызвала бурное обсуждение в интернете, разместив свою фотографию с морского отдыха в Монако.

Лучшая теннисистка нашей страны в кадре прыгает с яхты в воду. Свитолина зацензурила свою пятую точку, нарвавшись на множество протестных комментариев.

Недовольные юзеры возмущаются несправедливостью и требуют показать им снимок без цензуры.

Элина Свитолина прыгает в море Facebook Элины Свитолиной

Комментарии под фотографией Элины Свитолиной Facebook Элины Свитолиной

Комментарии под фотографией Элины Свитолиной Facebook Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина лето проводит в компании своего молодого человека Гаэля Монфиса. В совместном Instagram теннисисты похвастались отдыхом на французской Ривьере.

"С юга с любовью", – гласит подпись под фото, на котором запечатлены Свитолина в раздельном леопардовом купальнике и Монфис в шортах.

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