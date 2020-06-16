Свитолина выложила фото в Instagram и озадачила подписчиков

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина озадачила подписчиков, спросив у них о том, чем обычно они недовольны.

"Что больше всего вас раздражает в наши дни?", – поинтересовалась Свитолина, добавив хэштег "#мысли".

Поклонники спортсменки не были единодушны в своих ответах.

"Собственная лень", "Злость", "Instagram", "Страх не вернуться в нормальное русло", – написали юзеры.

Instagram Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина привела в восторг фанатов, опубликовав невероятно яркое фото на своей странице в социальной сети Instagram.

Наша спортсменка выложила снимок из Монте-Карло, на котором она позирует в купальнике и с расстегнутыми шортами. "Идти или не идти?" – спросила поклонников Свитолина, намекая на смягчение карантина в мире.