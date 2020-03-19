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19 марта • обновлено в 23:59
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Свитолина в соблазнительном виде впервые снялась в Tik Tok

1.4т
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем.

Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть.

Пользователи интернета по всему миру соревнуются в этом конкурсе, придумывая все новые и новые движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом показала, чем занимается на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса.

Наша прославленная спортсменка решила устроить челлендж с французом по набиванию туалетной бумаги. Темнокожий теннисист сделал это по футбольному: украинка - по теннисному.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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