Свитолина в соблазнительном виде впервые снялась в Tik Tok

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем.

Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть.

Пользователи интернета по всему миру соревнуются в этом конкурсе, придумывая все новые и новые движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом показала, чем занимается на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса.

Наша прославленная спортсменка решила устроить челлендж с французом по набиванию туалетной бумаги. Темнокожий теннисист сделал это по футбольному: украинка - по теннисному.

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