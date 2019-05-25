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Свитолина в прозрачном платье произвела фурор

3.1тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина накануне старта Открытого чемпионата Франции, который пройдет с 26 мая по 9 июня, похвасталась провокационным образом.

Девушка перед участием в Rolland Garros поразила своих поклонников соблазнительными фотографиями. 24-летняя одесситка у себя в Instagram выложила снимки в прозрачном платье, сквозь которое хорошо просматриваются все детали фигуры спортсменки.

В комментариях девушку завалили комплиментами, отмечая ее невероятную красоту. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Новости
"Откуда такие си*ьки": Свитолина взбудоражила сеть соблазнительным нарядом

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина совершила благородный поступок, оплатив своей юной соотечественнице Дарье Лопатецкой операцию на мениске.

16 мая Элина покорила фанатов трогательным фото ко Дню вышиванки.

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Тема
Roland Garros
Персона
Элина Свитолина
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