Свитолина в прозрачном платье произвела фурор

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина накануне старта Открытого чемпионата Франции, который пройдет с 26 мая по 9 июня, похвасталась провокационным образом.

Девушка перед участием в Rolland Garros поразила своих поклонников соблазнительными фотографиями. 24-летняя одесситка у себя в Instagram выложила снимки в прозрачном платье, сквозь которое хорошо просматриваются все детали фигуры спортсменки.

В комментариях девушку завалили комплиментами, отмечая ее невероятную красоту. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Элина Свитолина Instagram

Элина Свитолина Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина совершила благородный поступок, оплатив своей юной соотечественнице Дарье Лопатецкой операцию на мениске.

16 мая Элина покорила фанатов трогательным фото ко Дню вышиванки.

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