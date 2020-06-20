Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина похвасталась соблазнительным снимком со своего досуга.

Первая ракетка нашей страны опубликовала фотографию, на которой в очень коротких шортах с раздвинутыми ногами сидит на балконе дома в Монако и пьет что-то из бокала, напоминающее вино.

"Выпьем за чертовы выходные!" - подписала кадр 25-летняя теннисистка.

Свитолина в очень коротких шортах показала, как расслабляется на выходных Instagram Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Свитолина озадачила подписчиков, спросив у них о том, чем обычно они недовольны.

Ранее Элина привела в восторг фанатов, опубликовав невероятно яркое фото на своей странице в социальной сети Instagram.

Наша спортсменка выложила снимок из Монте-Карло, на котором она позирует в купальнике и с расстегнутыми шортами. "Идти или не идти?" – спросила поклонников Свитолина, намекая на смягчение карантина в мире.