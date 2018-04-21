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Свитолина снялась в роскошной эксклюзивной фотосессии для WTA

1.2тЧитать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины порадовала своих поклонников очередной фотосессией. Четвертая ракетка мира приняла участия в съемках для официального сайта Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Свитолина похвасталась фото в соблазнительном купальнике и вызвала восторг у фанатов

Элина Свитолина

WTA

Элина Свитолина

WTA

Элина Свитолина

WTA

Элина Свитолина

WTA

Элина Свитолина

WTA

Элина Свитолина

WTA

Ранее Элина вогнала в ступор мужскую часть своей аудитории в социальной сети Instagram. 23-летняя спортсменка представила поклонникам видео из тренажерного зала, на котором она приседает со штангой, на что очень бурно отреагировали фанаты одесситки.

Как сообщал "Обозреватель" Свитолина Свитолина озадачила фанатов необычным фото. "Одно из настроений", - подписала снимок украинка.

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