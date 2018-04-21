Свитолина снялась в роскошной эксклюзивной фотосессии для WTA

Лучшая теннисистка Украины порадовала своих поклонников очередной фотосессией. Четвертая ракетка мира приняла участия в съемках для официального сайта Женской теннисной ассоциации (WTA).

Новости Свитолина похвасталась фото в соблазнительном купальнике и вызвала восторг у фанатов

Элина Свитолина WTA

Элина Свитолина WTA

Элина Свитолина WTA

Элина Свитолина WTA

Элина Свитолина WTA

Элина Свитолина WTA

Ранее Элина вогнала в ступор мужскую часть своей аудитории в социальной сети Instagram. 23-летняя спортсменка представила поклонникам видео из тренажерного зала, на котором она приседает со штангой, на что очень бурно отреагировали фанаты одесситки.

Как сообщал "Обозреватель" Свитолина Свитолина озадачила фанатов необычным фото. "Одно из настроений", - подписала снимок украинка.