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1 марта • обновлено в 12:20
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Раздетая Свитолина залезла в "компот" и нарвалась на критику в сети

5.4т
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина собрала волну критики своим откровенным фото в Instagram.

На снимке раздетая спортсменка читает книгу в ванной, в которой плавают разрезанные фрукты. Такой "компот" вызвал неодобрение у поклонников украинки.

Mood @hiltonkyiv 🥰

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

"В теннис в этом году начнешь играть или нет?", "Раньше было видео из тренажерки, теперь из ванной. Какое времяпровождение, такой и теннис. Чем так играть, то лучше вообще на корт не выходить", - хейтерят юзеры в комментариях.

Раздетая Свитолина залезла в "компот"
Раздетая Свитолина залезла в "компот"
Раздетая Свитолина залезла в "компот"
Раздетая Свитолина залезла в "компот"

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие фото красотки.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина

Элина Свитолина

www.instagram.com/elisvitolina

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"Вау! Вот это попка": Свитолина разделась на яхте и взбудоражила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина снялась в откровенной фотосессии для календаря модного журнала XXL. На своей странице в Instargam теннисистка запостила фото страницы со своим изображением.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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Комментарии на сайте не модерированы
Angelin Ivan
Angelin Ivan
Девочка молодец. А прыщавых недовольных задротов могу только спросить - а чего добился ты, лузер ?)
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