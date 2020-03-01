Раздетая Свитолина залезла в "компот" и нарвалась на критику в сети

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина собрала волну критики своим откровенным фото в Instagram.

На снимке раздетая спортсменка читает книгу в ванной, в которой плавают разрезанные фрукты. Такой "компот" вызвал неодобрение у поклонников украинки.

"В теннис в этом году начнешь играть или нет?", "Раньше было видео из тренажерки, теперь из ванной. Какое времяпровождение, такой и теннис. Чем так играть, то лучше вообще на корт не выходить", - хейтерят юзеры в комментариях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие фото красотки.

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина снялась в откровенной фотосессии для календаря модного журнала XXL. На своей странице в Instargam теннисистка запостила фото страницы со своим изображением.

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