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Свитолина рассталась с Монфисом: СМИ указали на факты

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина удалила аккаунт в Instargram, который она совместно вела с французом Гаэлем Монфисом.

Свитолина рассталась с Монфисом: СМИ указали на факты

На данный момент по адресу instagram.com/g.e.m.s.life открывается надпись "К сожалению, эта страница недоступна".

Свитолина рассталась с Монфисом: СМИ указали на факты

Кроме того, из личного аккаунта украинки исчезли все фотографии, которые она сделала с Монфисом. Ни Элина ни Гаэль не давали пока никаких комментариев.

Совместный аккаунт спортсменов был создан 29 января. Страница называется G.E.M.S, что являлось аббревиатурой имен спортсменов: Gael (Гаэль), Elina (Элина), Monfils (Монфис), Svitolina (Свитолина).

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.

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После того ей не удалось выиграть ни одного турнира. На Australian Open украинка остановилась в четвертьфинале. На турнирах в Дубае и Индиан-Уэлсе - в полуфиналах. Соревнования в Майами украинка завершила в первом круге. Roland Garros украинка покинула в третьем раунде.

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Персоны
Элина СвитолинаГаэль Монфис
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