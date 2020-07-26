Свитолина в раздельном купальнике снялась с любимым парнем

Максим Иншаков Раздевалка 15:20, 26.07.2020 Обновлено: 16:09, 26.07.2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина лето проводит в компании своего молодого человека Гаэля Монфиса. В совместном Instagram теннисисты похвастались отдыхом на французской Ривьере.

"С юга с любовью", – гласит подпись под фото, на котором запечатлены Свитолина в раздельном леопардовом купальнике и Монфис в шортах.

Элина в купальнике с Монфисом
Instagram Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Элина в купальнике
Instagram Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Свитолина перевернула финальный матч выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине против Петры Квитовой (№12 в рейтинге WTA).

Наша спортсменка сделала брейк уже в первом гейме, но отдала сопернице три своих подачи подряд и проиграла первый сет со счетом 3:6.

2 июля Элина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

В Португалии заявили об изготовлении маски, которая убивает коронавирус

Террорист в Киеве грозит подрывать дома и требует выкуп – источник

Коронавирусом заразились почти 65 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 26 июля

Зеленский предложил Украине срочно занять очередь за вакциной от COVID-19

В Крыму обмелело Чернореченское водохранилище: фото экокатастрофы