Свитолина в раздельном купальнике снялась с любимым парнем

Первая ракетка Украины Элина Свитолина лето проводит в компании своего молодого человека Гаэля Монфиса. В совместном Instagram теннисисты похвастались отдыхом на французской Ривьере.

"С юга с любовью", – гласит подпись под фото, на котором запечатлены Свитолина в раздельном леопардовом купальнике и Монфис в шортах.

Элина в купальнике с Монфисом Instagram Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Элина в купальнике Instagram Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Свитолина перевернула финальный матч выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине против Петры Квитовой (№12 в рейтинге WTA).

Наша спортсменка сделала брейк уже в первом гейме, но отдала сопернице три своих подачи подряд и проиграла первый сет со счетом 3:6.

2 июля Элина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.