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23 марта • обновлено в 01:33
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Свитолина похвасталась своим сексуальным фото

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вызвала бурный восторг у поклонников, выложив в Instagram свою соблазнительную черно-белую фотографию.

На снимке 25-летняя спортсменка запечатлена в профиль. На украинке белый топ, который плотно облегает ее грудь, сексуально подчеркивая все интимные детали фигуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Свитолина восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем.

Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть.

Ранее Элина со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом показала, чем занимается на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса.

Наша прославленная спортсменка решила устроить челлендж с французом по набиванию туалетной бумаги. Темнокожий теннисист сделал это по футбольному: украинка - по теннисному.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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